En vivo desde la Rural: Se realiza la Jura de Clasificación de Toros y Hembras Hereford y Angus

El predio de la Sociedad Rural de Esquel (SRE) vive un fin de semana de celebración con la 48ª Expo Bovina y el festejo de sus 100 años. Red 43 está presente en vivo cubriendo la jornada central de la exposición, que hoy se concentra en la Jura de Clasificación.

Durante la mañana y la tarde de este sábado 11 de octubre, se lleva a cabo la jura de las siguientes razas bovinas:

Toros Hereford.

Toros Angus.

Hembras Hereford.

Hembras Angus.

Actividades y cierre de la jornada

Además de las actividades de pista, la Expo ofrece una amplia variedad de atracciones para toda la familia:

Stands Comerciales.

Restaurante y Cervecería.

Juegos Infantiles.

Feria de Expositores.

La jornada de hoy culminará con una Gran Peña Folklórica a las 21:00 hs, que contará con la presentación del grupo La Muda.

La 48ª Expo Bovina, que se celebra del 9 al 12 de octubre, continúa este domingo 12 con más actividades en el marco del centenario de la SRE.

