Esquel, Argentina
Sabado 11 de Octubre de 2025
sociedad
11 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

En vivo desde la Rural: Se realiza la Jura de Clasificación de Toros y Hembras Hereford y Angus

Red 43 cubre la jornada central de la 48ª Expo Bovina, que hoy incluye stands comerciales, gastronomía y cerrará con la Peña Folklórica de "La Muda". 
Por Redacción Red43

El predio de la Sociedad Rural de Esquel (SRE) vive un fin de semana de celebración con la 48ª Expo Bovina y el festejo de sus 100 años. Red 43 está presente en vivo cubriendo la jornada central de la exposición, que hoy se concentra en la Jura de Clasificación.

 

 

Durante la mañana y la tarde de este sábado 11 de octubre, se lleva a cabo la jura de las siguientes razas bovinas:

 

  • Toros Hereford.

     

  • Toros Angus.

     

  • Hembras Hereford.

     

  • Hembras Angus.

     

 

Actividades y cierre de la jornada

 

Además de las actividades de pista, la Expo ofrece una amplia variedad de atracciones para toda la familia:

 

  • Stands Comerciales.

     

  • Restaurante y Cervecería.

     

  • Juegos Infantiles.

     

  • Feria de Expositores.

     

 

La jornada de hoy culminará con una Gran Peña Folklórica a las 21:00 hs, que contará con la presentación del grupo La Muda.

 

 

La 48ª Expo Bovina, que se celebra del 9 al 12 de octubre, continúa este domingo 12 con más actividades en el marco del centenario de la SRE.

 

 

F.P

 

