La Compañía La Cuática invita al público a reírse de sus "traumas y manotazos"

La Compañía La Cuática presenta su obra de teatro "Traumoteca" (Manual de traumas y supervivencia) en el Centro Cultural Esquel Melipal . La propuesta invita al público a transformar los "traumas sobrevividos, o atravesados a los manotazos" en risas y humor.

La función se realizará este sábado 11 de octubre a las 21:00 hs.

La obra es protagonizada por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, con la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti.

Entradas y Reservas

Las entradas pueden adquirirse de la siguiente manera:

Anticipadas: $12.000 por persona o una promoción de 2 por $20.000. Se pueden reservar al 2945 334939.

En puerta: $14.000.

La obra se presenta como una forma de encarar la "recta final del año" con una dosis de risa.

