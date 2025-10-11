14°
Esquel, Argentina
Sabado 11 de Octubre de 2025
11 de Octubre de 2025
La Compañía La Cuática invita al público a reírse de sus "traumas y manotazos"

La Compañía La Cuática sube a escena con un "Manual de traumas y supervivencia", invitando al público a transformar sus problemas en humor.
La Compañía La Cuática presenta su obra de teatro "Traumoteca" (Manual de traumas y supervivencia) en el Centro Cultural Esquel Melipal . La propuesta invita al público a transformar los "traumas sobrevividos, o atravesados a los manotazos" en risas y humor.

 

 

La función se realizará este sábado 11 de octubre a las 21:00 hs.

 

 

La obra es protagonizada por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, con la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

 

Entradas y Reservas

 

Las entradas pueden adquirirse de la siguiente manera:

 

 

  • Anticipadas: $12.000 por persona o una promoción de 2 por $20.000. Se pueden reservar al 2945 334939.

     

 

  • En puerta: $14.000.

     

 

La obra se presenta como una forma de encarar la "recta final del año" con una dosis de risa.

 

F.P

 

