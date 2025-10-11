Agenda deportiva de fin de semana: Arquería, Polo y Mountain Bike para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

La ciudad ofrece una variada y completa agenda de actividades deportivas y culturales para este fin de semana del 11 y 12 de octubre. El Festival Esquel Tango continúa siendo el protagonista de la oferta artística, mientras que el deporte se concentra en el Estadio Municipal.

Agenda Deportiva: Sábado y Domingo

El sábado 11 de octubre, las actividades deportivas comienzan a las 14:00 hs en tres puntos distintos:

Polo: Se jugará en el Campo de Juego del Ejército Argentino.

Torneo de Arquería: Tendrá lugar en el Estadio Municipal.

Mountain Bike Infantil "Futuro sobre Ruedas": La actividad se desarrollará en El Maitenal.

El domingo 12 de octubre, la agenda deportiva continúa con el Torneo de Arquería en el Estadio Municipal, también a las 14:00 hs.