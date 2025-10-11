13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 clima EsquelSMN
11 de Octubre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Esquel fresco y bajo nubes

Entérate del clima según el Servicio meteorológico nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada del 11 de octubre se presenta fría en Esquel, con la temperatura máxima alcanzando los 12°C. El viento soplará del Oeste a 14 km/h y hay una baja probabilidad de precipitaciones.

 

Esquel experimenta este sábado 11 de octubre de 2025 un día típicamente otoñal, marcado por el frío intenso de la mañana y la presencia de nubes durante gran parte de la jornada.

 

La temperatura mínima descendió hasta los 0°C al amanecer, requiriendo un buen abrigo a primera hora. Durante el día, se espera que el termómetro remonte hasta una máxima de 12°C.

 

En cuanto a las condiciones del cielo, la jornada será mayormente nublada. Sin embargo, se prevé una mejoría hacia la noche, cuando el cielo pasará a estar despejado con nubes periódicas.

 

El viento soplará del oeste a una velocidad moderada de aproximadamente 14 km/h.

 

La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja (10%) durante el día, con una posibilidad similar de nieve hacia la noche.

 

Se recomienda a la población tomar precauciones ante el frío y estar atentos a las ráfagas de viento.

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una vida dedicada a la enseñanza: Verónica Osuna se jubila tras 25 años de servicio
2
 Operativos antidrogas en Esquel: detectan droga con controles en rutas y terminal
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Esquel: Comienza la construcción de la sede de la Defensoría Pública Federal
5
 La Politécnica de Esquel: 66 años construyendo el alma técnica de la ciudad
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -