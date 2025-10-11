Esquel fresco y bajo nubes

La jornada del 11 de octubre se presenta fría en Esquel, con la temperatura máxima alcanzando los 12°C. El viento soplará del Oeste a 14 km/h y hay una baja probabilidad de precipitaciones.

Esquel experimenta este sábado 11 de octubre de 2025 un día típicamente otoñal, marcado por el frío intenso de la mañana y la presencia de nubes durante gran parte de la jornada.

La temperatura mínima descendió hasta los 0°C al amanecer, requiriendo un buen abrigo a primera hora. Durante el día, se espera que el termómetro remonte hasta una máxima de 12°C.

En cuanto a las condiciones del cielo, la jornada será mayormente nublada. Sin embargo, se prevé una mejoría hacia la noche, cuando el cielo pasará a estar despejado con nubes periódicas.

El viento soplará del oeste a una velocidad moderada de aproximadamente 14 km/h.

La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja (10%) durante el día, con una posibilidad similar de nieve hacia la noche.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante el frío y estar atentos a las ráfagas de viento.

