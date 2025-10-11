13°
Esquel, Argentina
Sabado 11 de Octubre de 2025
11 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Lanzamiento oficial de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025

En el salón Patagonia de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El evento contó con la presencia de autoridades deportivas de la Patagonia argentina-chilena, incluyendo a los gerentes de Chubut Deportes, Mariano Ferro y Darío Figueroa.

 

 

La competencia

 

La edición 2025 de los Juegos se realizará en La Pampa del 6 al 12 de diciembre y reunirá a cientos de jóvenes en disciplinas como: Atletismo, básquet, vóley, judo, ciclismo, fútbol y natación.

 

 

Las competencias se llevarán a cabo en varias localidades de La Pampa, incluyendo Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, Miguel Riglos, Quehué, Ataliva Roca y General Acha.

 

 

Cobertura y transmisión

 

 

La Televisión Pública Pampeana tendrá la cobertura de los Juegos, con móviles en cada uno de los recintos deportivos, para transmitir en vivo y día a día cada competencia.

 

 

Mascota Pewü

 

 

La mascota oficial de los Juegos es Pewü, que significa "primavera" o "renacer" en mapuche. Pewü representa el espíritu de encuentro, renovación y vitalidad que impulsa a los juegos.

 

 

 

E.B.W. 

 

