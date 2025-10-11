Lanzamiento oficial de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025

El evento contó con la presencia de autoridades deportivas de la Patagonia argentina-chilena, incluyendo a los gerentes de Chubut Deportes, Mariano Ferro y Darío Figueroa.

La competencia

La edición 2025 de los Juegos se realizará en La Pampa del 6 al 12 de diciembre y reunirá a cientos de jóvenes en disciplinas como: Atletismo, básquet, vóley, judo, ciclismo, fútbol y natación.

Las competencias se llevarán a cabo en varias localidades de La Pampa, incluyendo Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, Miguel Riglos, Quehué, Ataliva Roca y General Acha.

Cobertura y transmisión

La Televisión Pública Pampeana tendrá la cobertura de los Juegos, con móviles en cada uno de los recintos deportivos, para transmitir en vivo y día a día cada competencia.

Mascota Pewü

La mascota oficial de los Juegos es Pewü, que significa "primavera" o "renacer" en mapuche. Pewü representa el espíritu de encuentro, renovación y vitalidad que impulsa a los juegos.

E.B.W.