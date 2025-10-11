Una gran fiesta del fútbol infantil se vive en Paso de Indios

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Paso de Indios). – No hay nada más lindo que el fútbol y si encima es fútbol infantil, mucho mejor. Esto está ocurriendo en la localidad de Paso de Indios con el torneo de la Meseta donde un total de 31 equipos, de más de una docena de clubes y entidades deportivas, participan de este torneo.

Hay entidades que ya están desarrolladas en esta disciplina, pero hay otros como Paso del Sapo y Cerro Condor quienes están caminando sus primeros pasos dentro de este deporte totalmente inclusivo, donde todos son partes del juego.

Ahora es momento de disfrutar de las imágenes que nos regaló la primera jornada de este gran torneo de fútbol infantil. Hay mucho más, pero por ahora les regalamos estas postales.