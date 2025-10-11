14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportestorneo de la mesetaFC Paso de IndiosFutbol infantil
11 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Una gran fiesta del fútbol infantil se vive en Paso de Indios

Imágenes que quedarán en el recuerdo para siempre. El Torneo de la Meseta se desarrolla con grandes partidos. Los pequeños jugadores de hoy serán las grandes estrellas del mañana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Paso de Indios). – No hay nada más lindo que el fútbol y si encima es fútbol infantil, mucho mejor. Esto está ocurriendo en la localidad de Paso de Indios con el torneo de la Meseta donde un total de 31 equipos, de más de una docena de clubes y entidades deportivas, participan de este torneo.

 

Hay entidades que ya están desarrolladas en esta disciplina, pero hay otros como Paso del Sapo y Cerro Condor quienes están caminando sus primeros pasos dentro de este deporte totalmente inclusivo, donde todos son partes del juego.

 

Ahora es momento de disfrutar de las imágenes que nos regaló la primera jornada de este gran torneo de fútbol infantil. Hay mucho más, pero por ahora les regalamos estas postales.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativos antidrogas en Esquel: detectan droga con controles en rutas y terminal
2
 La Politécnica de Esquel: 66 años construyendo el alma técnica de la ciudad
3
 Jack Bradford y Coyote Kid regresan: Confirman dos fechas para los asaltos a La Trochita
4
 Trevelin: Presentación oficial de la Temporada 2025 de Tulipanes Patagonia
5
 Trevelin se prepara para el 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -