14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy en Cholila: La Orquesta Afónica del Valle del Arroyo Esquel presenta un adelanto de su nuevo disco

La banda de Esquel presentará canciones que combinan rock, cumbia, punk y metal, con poesía, lenguas originarias y referencias a la mitología local. Un mensaje sobre cultura y conciencia ambiental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel se presenta hoy, sábado 11 de octubre, en Cholila, para anticipar el material de su segundo disco. La banda esquelense ofrece una propuesta musical que fusiona géneros y se conecta profundamente con la identidad patagónica.

 

 

El proyecto se destaca por su versatilidad, combinando el sonido del rock, cumbia, punk y metal con elementos líricos y culturales de la región. Sus canciones incorporan poesía, lenguas originarias y referencias a la mitología local, buscando transmitir un potente mensaje de cultura y conciencia ambiental.

 

 

La presentación en Cholila es una oportunidad para que el público de la Comarca andina conozca el nuevo trabajo de esta banda única, que continúa explorando los límites de los géneros musicales con una fuerte impronta regional.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativos antidrogas en Esquel: detectan droga con controles en rutas y terminal
2
 La Politécnica de Esquel: 66 años construyendo el alma técnica de la ciudad
3
 Jack Bradford y Coyote Kid regresan: Confirman dos fechas para los asaltos a La Trochita
4
 Trevelin: Presentación oficial de la Temporada 2025 de Tulipanes Patagonia
5
 Trevelin se prepara para el 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -