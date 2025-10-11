Hoy en Cholila: La Orquesta Afónica del Valle del Arroyo Esquel presenta un adelanto de su nuevo disco

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel se presenta hoy, sábado 11 de octubre, en Cholila, para anticipar el material de su segundo disco. La banda esquelense ofrece una propuesta musical que fusiona géneros y se conecta profundamente con la identidad patagónica.

El proyecto se destaca por su versatilidad, combinando el sonido del rock, cumbia, punk y metal con elementos líricos y culturales de la región. Sus canciones incorporan poesía, lenguas originarias y referencias a la mitología local, buscando transmitir un potente mensaje de cultura y conciencia ambiental.

La presentación en Cholila es una oportunidad para que el público de la Comarca andina conozca el nuevo trabajo de esta banda única, que continúa explorando los límites de los géneros musicales con una fuerte impronta regional.

F.P