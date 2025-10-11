Del Dato a la Noticia: Sandra Crucianelli y Cecilia Bazán capacitaron en Esquel

Con una amplia convocatoria, se realizó este viernes 10 de octubre en Esquel el taller “Del dato a la noticia: IA para un periodismo de calidad”, organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en conjunto con Google News Initiative.

Más de 40 periodistas, comunicadores, estudiantes y docentes de Esquel, Trevelin y localidades cercanas participaron de la jornada de capacitación, que refuerza el perfil federal del Foro.

Periodismo de Calidad con IA y Datos

El encuentro, que se desarrolló en el marco del programa FOPEA Entrena, estuvo a cargo de dos destacadas especialistas:

Sandra Crucianelli: Periodista especializada en periodismo de datos e integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Cecilia Bazán: Capacitadora de Google con experiencia en inteligencia artificial, audiencias y monetización.

A lo largo de la tarde, las expertas abordaron el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al trabajo periodístico, la verificación de datos y los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en la producción de contenidos.

Desiertos de Noticias y compromiso federal

Durante el evento, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, presentó el estudio “Desiertos de noticias en Argentina”, una investigación que busca comprender las condiciones actuales del ejercicio periodístico en distintas regiones del país.

Desde la organización, que extendió la actividad hasta las 20:30 horas, destacaron la amplia participación y el compromiso de los asistentes. El taller en Esquel permite a los profesionales de la región acceder a una formación de alto nivel en la incorporación de herramientas digitales, sin perder de vista la ética y el rigor informativo.

F.P