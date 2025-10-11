14°
Amistoso de alto nivel: Boca Juniors venció a Waiwen en un vibrante encuentro en Esquel

Ante un colmado Gimnasio Municipal, los equipos se exigieron al máximo en un amistoso de pretemporada que sirvió para que Waiwen Vóley Club se ponga a punto para su segunda temporada en la Liga Nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El vóley de élite se apoderó anoche del Gimnasio Municipal "León Camilo Catena" de Esquel, donde Boca Juniors derrotó al equipo chubutense Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia por 3 sets a 1 en un vibrante amistoso de pretemporada.

 

 

Ante un gimnasio colmado que ovacionó a ambos planteles, el encuentro cumplió con las expectativas, mostrando un alto nivel de intensidad. El equipo "xeneize", bajo la dirección de Marcelo Gigante, tuvo que esforzarse, logrando revertir el marcador después de ceder el primer set.

 

 

Waiwen, dirigido por Lisandro Luppo, se prepara para afrontar su segunda temporada en la Liga Nacional de Vóley, demostrando un rendimiento exigente ante uno de los grandes del vóley nacional.

 

 

 

Fiesta deportiva y reconocimiento

 

La velada fue organizada por Chubut Deportes, el Municipio de Esquel y Comodoro Deportes, consolidándose como una verdadera fiesta deportiva para la región.

 

 

El evento incluyó un momento emotivo: la Peña Boquense “Roberto Mouzo” de Esquel brindó un merecido homenaje al DT Marcelo Gigante, destacando su trayectoria como emblemático entrenador y exjugador de la Selección Argentina.

 

 

Al finalizar el partido, se destacó la excelente predisposición de jugadores y técnicos de ambos equipos, quienes se quedaron firmando autógrafos y compartiendo fotos con los entusiastas del vóley que se acercaron al gimnasio.

 

 

La exigente gira de amistosos continuará este fin de semana, ya que Boca Juniors y Waiwen Vóley Club se trasladarán a Comodoro Rivadavia para completar la serie con dos juegos más en el Club Huergo.

 

 

F.P

 

