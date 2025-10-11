Homicidio en Lago Puelo: Fiscalía allanó domicilios para determinar quién conducía el vehículo del accidente fatal

La Fiscalía de Lago Puelo llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 5 de octubre en el kilómetro 13 de la Ruta Provincial N° 16, que resultó en la muerte de María Laura Romano y lesiones graves a su hija.

La Fiscalía, que investiga el hecho como homicidio, lesiones graves y lesiones leves en concurso ideal, busca determinar quién de los ocupantes del vehículo Nissan Sentra que embistió al rodado de las víctimas era el conductor al momento del siniestro.

Allanamientos y pericia scopométrica

Los allanamientos y requisas personales se realizaron este sábado en tres viviendas ubicadas en El Bolsón (Río Negro) y Lago Puelo, donde residen los cuatro ocupantes del Nissan Sentra.

El objetivo central de la medida judicial fue el secuestro de las prendas de vestir que llevaban puestas los involucrados. Según la Fiscalía, es "indispensable esclarecer" el lugar que ocupaba cada uno en el rodado para deslindar responsabilidades.

Los tres procedimientos arrojaron resultado positivo, permitiendo el secuestro de zapatillas, pantalones y buzos de los involucrados. Estas prendas serán sometidas a una pericia scopométrica, que consiste en la comparación de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad de la zona, para cotejar la vestimenta con los registros fílmicos antes del hecho.

En el siniestro, el Nissan Sentra circulaba en sentido norte-sur, perdió el control y se cruzó de carril, impactando al vehículo en el que viajaba Romano, quien falleció en el acto, y su hija, quien sufrió quebraduras.

De los allanamientos participaron activamente los fiscales Débora Barrionuevo y Carlos Díaz Mayer, junto a la funcionaria Eugenia Castro y la abogada de Fiscalía, Cecilia Finocchio.

