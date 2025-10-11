Boleto Educativo y Gratuidad CUD: Atención SUBE especial para la comunidad de Cholila

El Ministerio de Gobierno del Chubut anunció una jornada especial de atención para facilitar a los vecinos de Cholila la realización de trámites relacionados con el sistema de transporte SUBE.

El operativo se llevará a cabo el próximo lunes 13 de octubre en las instalaciones del edificio municipal, en un horario corrido de 09:00 a 16:00 hs.

Trámites disponibles

La iniciativa busca acercar los servicios a la comunidad, permitiendo a los residentes de Cholila y zonas aledañas realizar sus gestiones sin la necesidad de viajar a otras localidades.

Durante la jornada, el personal del Ministerio de Gobierno estará disponible para realizar trámites clave, incluyendo:

Gestión de la Tarifa Social SUBE .

Tramitación de la Gratuidad CUD (para personas con discapacidad).

Inscripción al Boleto Educativo Chubutense .

Entrega de nuevas tarjetas SUBE.

La Municipalidad invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para poner al día sus trámites de transporte antes de la temporada alta.

F.P