Sabado 11 de Octubre de 2025
11 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Abrió la temporada en Cascadas Nant y Fall con pasarelas renovadas y más seguridad

El atractivo natural ya recibe visitantes. La nueva infraestructura mejora la accesibilidad a los senderos y mantiene viva la historia galesa del lugar.
Por Redacción Red43

El atractivo natural Cascadas Nant y Fall, ubicado a 18 kilómetros de Trevelin sobre la Ruta Nacional N°259, abrió oficialmente su temporada turística de primavera. El predio invita a visitantes a disfrutar de sus senderos, historia y servicios renovados en el corazón de la cordillera chubutense.

 

 

El lugar, un emblema del turismo local, opera todos los días de 9:00 a 19:00 horas. La reapertura fue valorada por el Intendente Héctor Ingram y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, quienes destacaron el esfuerzo de la familia fundadora por mantener vivo el legado de Glenys Owen.

 

 

 

Senderos renovados y servicios completos

 

Cascadas Nant y Fall, cuyo nombre significa "arroyo de las cascadas" en galés, ofrece a los visitantes dos opciones de recorrido:

 

 

  1. Sendero Autoguiado: Un recorrido llano de 500 metros que permite observar tres cascadas y cuenta con información didáctica.

     

  2. Sendero al Mirador: Un recorrido de 150 metros con dificultad media a alta que conduce a una vista panorámica del valle.

     

  3.  

Como principal novedad de la temporada, se incorporó una pasarela en el sendero principal, mejorando la accesibilidad y seguridad del paseo sin alterar el entorno natural.

 

 

El espacio, de uso diurno, cuenta con servicios para toda la familia, incluyendo proveeduría, fogones, parrillas y un local de productos regionales.

 

 

Tarifas de ingreso

 

La entrada tiene tarifas diferenciales:

 

  • $5.000: Jubilados y residentes locales.

     

  • $8.000: Público general.

     

  • Gratis: Menores de 12 años y personas con discapacidad (junto a un acompañante), presentando la documentación correspondiente.

     

 

El Intendente Ingram, quien encabezó una visita institucional al predio, remarcó la importancia de las inversiones privadas en el sector y la necesidad de acordar líneas de gestión para ayudar a los prestadores a "seguir creciendo".

 

 

Cascadas Nant y Fall se presenta una vez más como una invitación a reconectar con la naturaleza, la historia y la cultura viva de la Patagonia.

 

 

F.P

 

