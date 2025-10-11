Abrió la temporada en Cascadas Nant y Fall con pasarelas renovadas y más seguridad

El atractivo natural Cascadas Nant y Fall, ubicado a 18 kilómetros de Trevelin sobre la Ruta Nacional N°259, abrió oficialmente su temporada turística de primavera. El predio invita a visitantes a disfrutar de sus senderos, historia y servicios renovados en el corazón de la cordillera chubutense.

El lugar, un emblema del turismo local, opera todos los días de 9:00 a 19:00 horas. La reapertura fue valorada por el Intendente Héctor Ingram y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, quienes destacaron el esfuerzo de la familia fundadora por mantener vivo el legado de Glenys Owen.

Senderos renovados y servicios completos

Cascadas Nant y Fall, cuyo nombre significa "arroyo de las cascadas" en galés, ofrece a los visitantes dos opciones de recorrido:

Sendero Autoguiado: Un recorrido llano de 500 metros que permite observar tres cascadas y cuenta con información didáctica. Sendero al Mirador: Un recorrido de 150 metros con dificultad media a alta que conduce a una vista panorámica del valle.

Como principal novedad de la temporada, se incorporó una pasarela en el sendero principal, mejorando la accesibilidad y seguridad del paseo sin alterar el entorno natural.

El espacio, de uso diurno, cuenta con servicios para toda la familia, incluyendo proveeduría, fogones, parrillas y un local de productos regionales.

Tarifas de ingreso

La entrada tiene tarifas diferenciales:

$5.000: Jubilados y residentes locales.

$8.000: Público general.

Gratis: Menores de 12 años y personas con discapacidad (junto a un acompañante), presentando la documentación correspondiente.

El Intendente Ingram, quien encabezó una visita institucional al predio, remarcó la importancia de las inversiones privadas en el sector y la necesidad de acordar líneas de gestión para ayudar a los prestadores a "seguir creciendo".

Cascadas Nant y Fall se presenta una vez más como una invitación a reconectar con la naturaleza, la historia y la cultura viva de la Patagonia.

F.P