Insólito accidente en Esquel

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de las avenidas Yrigoyen y Alvear, en Esquel.

Según informaron fuentes policiales, un Fiat Palio perdió el control, derrapó y terminó cayendo detrás de una montaña de ripio. Cuando el personal policial arribó al lugar, no halló a nadie en el interior del automóvil.

Las autoridades trabajan en la identificación del conductor, mientras esperan la llegada de la grúa para retirar el vehículo del sitio.

Noticia en desarrollo.

R.G.