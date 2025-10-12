15°
Domingo 12 de Octubre de 2025
12 de Octubre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Insólito accidente en Esquel

La madrugada del domingo sorprendió con un llamativo accidente en plena ciudad: un auto descontrolado terminó detrás de una montaña de ripio, sin rastros de su conductor.
Por Redacción Red43

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de las avenidas Yrigoyen y Alvear, en Esquel.

 

Según informaron fuentes policiales, un Fiat Palio perdió el control, derrapó y terminó cayendo detrás de una montaña de ripio. Cuando el personal policial arribó al lugar, no halló a nadie en el interior del automóvil.

 

Las autoridades trabajan en la identificación del conductor, mientras esperan la llegada de la grúa para retirar el vehículo del sitio.

 

 

Noticia en desarrollo.

 

 

R.G.

 

