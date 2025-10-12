El Gobierno del Chubut capacitó al personal municipal de Puerto Pirámides y a los Guardafaunas en RCP y Primeros Auxilios

Acorde a los lineamientos del gobernador, Ignacio “Nacho” Torres, enfocados en promover las formaciones permanentes del personal provincial y municipal para abordar, de manera articulada, todo tipo de circunstancias; el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de los instructores de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, llevó adelante dos jornadas de capacitación en Primeros Auxilios y en RCP que estuvieron destinadas al personal de la Municipalidad de Puerto Pirámides y a los guardafaunas.

Las capacitaciones incluyeron aspectos teóricos e intensas ejercitaciones prácticas que tuvieron el objetivo de brindar las herramientas y conocimientos necesarios para actuar, de manera inmediata y profesional, ante posibles emergencias.

Contenidos

El personal municipal y los guardafaunas practicaron técnicas fundamentales de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), los criterios para manejar obstrucciones de las vías respiratorias como también los procedimientos para controlar hemorragias e inmovilizar a personas con posibles fracturas.

El Gobierno Provincial desarrolla estas iniciativas que contribuyen a fortalecer el perfil de servicio de los empleados de distintas municipalidades y comunas rurales, que reciben una importante afluencia turística, teniendo en cuenta que suelen ser los primeros actores en llegar al lugar de los hechos ante una situación imprevista.

R.G.