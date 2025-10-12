13°
Domingo 12 de Octubre de 2025
Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral

Más de mil personas participaron del 8° Encuentro Gastronómico Ancestral en Gualjaina, que contó con la presencia de cocineras, artesanos y una delegación de Futaleufú.
Por Redacción Red43

El pasado sábado, la localidad de Gualjaina fue escenario de una verdadera fiesta cultural con la realización del 8° Encuentro Gastronómico Ancestral, que reunió a más de un millar de personas entre cocineras, artesanos, emprendedores y visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia y de Futaleufú (Chile).

 

La jornada comenzó con el acto inaugural, encabezado por el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, y el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón Domke.

 

Tras la ceremonia, se realizó la presentación y degustación de platos ancestrales, en un recorrido donde cada cocinera explicó el origen y los secretos de sus preparaciones.

 

Durante el evento también participaron el candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque y su suplente Juan Manuel Peralta, quienes acompañaron la actividad y dialogaron con los asistentes.

 

El intendente Limarieri entregó a cada cocinera un delantal con el logo de Gualjaina, como reconocimiento a su aporte a la gastronomía tradicional. Luego, los presentes disfrutaron de un almuerzo comunitario con corderos al asador y verduras cocinadas en horno de barro, en un ambiente de camaradería y celebración.

 

El Encuentro también contó con espectáculos artísticos y de danza, con la participación de agrupaciones chilenas, el ballet Añoranza y músicos locales, que pusieron ritmo y color a una tarde donde la cultura, el sabor y la integración fueron los grandes protagonistas.

 

 

R.G.

 

