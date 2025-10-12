15°
Domingo 12 de Octubre de 2025
RED43 #Esquel
12 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Los campeones del centenario de la Sociedad Rural de Esquel

La Exposición Bovina premió a los mejores ejemplares de Hereford y Angus en su 48° edición. Hoy continúa en vivo con el Remate Final.
En el marco de los 100 años de la Sociedad Rural de Esquel, se llevó adelante la 48° Exposición Bovina.

 

Este sábado pasado se realizó la Jura de Razas, una de las instancias más esperadas del encuentro, donde se eligieron los grandes campeones del certamen ganadero.

 

El título de Gran Campeón Hereford fue otorgado a Estancia Río Frío - Ganadera Esquel, mientras que el Reservado de Campeón quedó en manos de Cabaña Río Pico.

 

En la raza Angus, el Gran Campeón Macho correspondió al box 35 de Estancia La Nicolasa, en tanto que el Gran Campeón Hembra y el Reservado Gran Campeón Macho fueron también para Estancia Río Frío - Ganadera Esquel.

 

La exposición continuará hoy, domingo 12 de octubre, con el tradicional Asado Campestre y el Remate Final, marcando el cierre de una edición que combina tradición, excelencia genética y desarrollo productivo regional.

 

El discurso inaugrual será transmitido en vivo por Red43.

 

 

R.G.

 

