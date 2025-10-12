Milei intensifica la campaña a dos semanas de las legislativas

A tan solo dos semanas de las elecciones legislativas, Javier Milei volvió al ruedo con una doble jornada de campaña en el norte del país. Este sábado visitó las provincias de Chaco y Corrientes, donde insistió en su llamado a la militancia para “no aflojar” y sostuvo que “esta vez el esfuerzo valdrá la pena”.

La primera parada fue en Resistencia, donde se reunió con el gobernador chaqueño Leandro Zdero, uno de los mandatarios aliados del espacio libertario. Allí, Milei encabezó un encuentro con dirigentes locales y respaldó la alianza electoral de cara al 26 de octubre. “Nuestro objetivo es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, expresó durante la reunión.

Más tarde, el Presidente cruzó el Puente General Manuel Belgrano hacia Corrientes, donde lo esperaba una multitud vestida de violeta en la Costanera. Acompañado por la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo, Milei encabezó una caminata y habló ante sus seguidores con un tono optimista: “Les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

En paralelo, Milei continúa fortaleciendo su presencia territorial. En los últimos días visitó Mar del Plata y San Nicolás, dos ciudades clave de la provincia de Buenos Aires, donde busca recuperar terreno tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional en medio de una causa judicial.

El mandatario volverá a viajar a Estados Unidos en los próximos días, donde tiene prevista una nueva reunión con Donald Trump. Antes de partir, dejó un mensaje claro a su electorado: “Estamos a mitad de camino, pero el rumbo es el correcto”.

R.G.