13°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
12 de Octubre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. La principal hipótesis indica que una granada entre los restos metálicos habría detonado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un joven permanece internado en estado crítico tras una fuerte explosión ocurrida este sábado por la tarde en un desarmadero sin habilitación ubicado en Kilómetro 17, Comodoro Rivadavia.

 

El estallido provocó gran conmoción en la zona y movilizó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut y agentes de Inspección Municipal, quienes trabajaron para asegurar el lugar y evaluar posibles riesgos para las viviendas cercanas.

 

De acuerdo con información oficial, la explosión se produjo en un predio donde se almacenaban autos, camiones y chatarra metálica, pese a no contar con permiso para operar como taller o depósito.

 

Las primeras pericias apuntan a que entre los materiales habría una granada o artefacto explosivo similar, lo que habría generado la detonación. Los especialistas en explosivos analizan si se trató de material bélico antiguo o de algún componente oculto entre los vehículos.

 

El joven afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece en grave estado.

 

 

Fuente: ADNSUR

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Insólito accidente en Esquel
2
 Homicidio en Lago Puelo: Fiscalía allanó domicilios para determinar quién conducía el vehículo del accidente fatal
3
 Los campeones del centenario de la Sociedad Rural de Esquel
4
 Murió Diane Keaton, la icónica actriz de Hollywood
5
 Amistoso de alto nivel: Boca Juniors venció a Waiwen en un vibrante encuentro en Esquel
1
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
2
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
5
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -