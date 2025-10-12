Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico

Un joven permanece internado en estado crítico tras una fuerte explosión ocurrida este sábado por la tarde en un desarmadero sin habilitación ubicado en Kilómetro 17, Comodoro Rivadavia.

El estallido provocó gran conmoción en la zona y movilizó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut y agentes de Inspección Municipal, quienes trabajaron para asegurar el lugar y evaluar posibles riesgos para las viviendas cercanas.

De acuerdo con información oficial, la explosión se produjo en un predio donde se almacenaban autos, camiones y chatarra metálica, pese a no contar con permiso para operar como taller o depósito.

Las primeras pericias apuntan a que entre los materiales habría una granada o artefacto explosivo similar, lo que habría generado la detonación. Los especialistas en explosivos analizan si se trató de material bélico antiguo o de algún componente oculto entre los vehículos.

El joven afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece en grave estado.

Fuente: ADNSUR

R.G.