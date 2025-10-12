La salud pública patagónica da un paso gigante: Trelew consigue acreditación FBA

El Laboratorio del Hospital Zonal de Trelew hizo historia al convertirse en el primer hospital público de la Patagonia en recibir la acreditación de calidad otorgada por la Fundación Bioquímica Argentina (FBA). Este logro se concretó a través del Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL), reconocido como uno de los procesos más exigentes del país.

La certificación no solo valida la excelencia del laboratorio, sino que también establece un referente para otros centros de salud de la región. Garantiza que todos los servicios se realizan bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad, ofreciendo a los pacientes resultados precisos y confiables.

El proceso de acreditación, liderado por el bioquímico Sebastián Fuentealba y acompañado por la especialista en gestión de calidad Mariana Lagunas, se extendió por dos años e incluyó una revisión exhaustiva de procesos, infraestructura, equipamiento y resultados del laboratorio. Cada etapa fue comparada con estándares internacionales para asegurar la trazabilidad y exactitud de los análisis clínicos.

El sistema del PAL se basa en la norma internacional ISO/DIS 15189, referente mundial en gestión de la calidad en laboratorios clínicos. Este marco establece protocolos específicos para todas las etapas del trabajo, desde la recolección de muestras hasta la entrega de resultados, garantizando una atención médica segura y confiable.

Para el equipo del Hospital Zonal de Trelew, esta acreditación es el reflejo del compromiso colectivo de los profesionales del laboratorio, que apostaron por mejorar la calidad del servicio público y consolidar un modelo de gestión basado en la excelencia y la transparencia. Con este reconocimiento, el hospital refuerza su posición como institución de referencia en Chubut y contribuye a elevar los estándares de la salud pública patagónica, promoviendo un sistema sanitario innovador y confiable para toda la comunidad.

R.G.