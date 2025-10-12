Oscar Knollseisen destacó los 100 años de la Sociedad Rural de Esquel y los desafíos del campo patagónico

Durante el acto inaugural de la 48ª Exposición Bovina, que coincidió con el centenario de la Sociedad Rural de Esquel, Oscar Knollseisen pronunció un discurso en el que repasó los logros históricos de la institución y los desafíos que persisten para la producción ganadera patagónica.

“Nuevamente me toca ponerle la voz a la Sociedad Rural de Esquel, y nada más y nada menos que en la celebración de un siglo de historia”, expresó Knollseisen al inicio de sus palabras, destacando que “estos 100 años no sólo hablan de la Sociedad Rural, sino de la vida misma de esta región”.

Knollseisen recordó el esfuerzo de generaciones de productores que marcaron la identidad económica y social de la zona y agregó: “Al cumplir 100 años celebramos con orgullo una trayectoria iniciada en 1925 y que hoy, en esta 48ª Exposición Bovina, sigue mostrando la excelencia productiva y la fuerza de nuestros valores.”

También agradeció la confianza de criadores y destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel, el Ministerio de la Producción del Chubut, el SENASA, el Ejército Argentino y el IPSVa.

Además, en su discurso abordó los problemas estructurales del sector agropecuario y remarcó: “Caminos y servicios de electricidad que deben mejorar, burocracia que se vuelve obstáculo, problemas de sanidad y seguridad, presión impositiva e inseguridad jurídica en materia de tierras siguen presentes.”

Asimismo, advirtió sobre la pérdida de competitividad tras el levantamiento de la barrera sanitaria patagónica: “La condición de zona libre de aftosa sin vacunación fue durante décadas un sello de calidad que nos abrió mercados. El levantamiento de esta barrera no trajo la prometida baja de precios al consumidor, pero sí generó consecuencias negativas, pérdida de competitividad e incertidumbre en las inversiones.”

Knollseisen también hizo hincapié en la situación del frigorífico local, cuya continuidad consideró fundamental. Y finalmente, se refirió a la grave sequía que atraviesa la región.

Para concluir, Knollseisen comentó: “La Sociedad Rural de Esquel no sólo celebra 100 años de historia, sino que renueva su compromiso con los próximos 100. Seguiremos siendo un lugar de encuentro, de debate y de construcción en armonía con nuestra identidad productiva.”

