Mirantes ratificó el compromiso provincial con la producción

Durante su discurso en el acto inaugural de la 48ª Exposición Bovina de Esquel, la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes, transmitió el saludo del gobernador Ignacio Torres y reconoció la trayectoria centenaria de la Sociedad Rural.

“No son solo 48 años de exposición, sino 100 años de trayectoria con mucho esfuerzo”, destacó, felicitando a los productores “que siguen forjando una tremenda lucha más allá de la economía que se está viviendo a nivel país”.

Mirantes remarcó el trabajo que su cartera viene desarrollando junto al sector: “Tenemos una gestión que trabaja en equipo”, señaló, y detalló avances en temas de tierras, recursos hídricos, impacto ambiental y control de predadores, además de los programas vinculados a la Tucura y la Sarna.



La ministra fue enfática al defender la barrera fitosanitaria patagónica, afirmando: “La barrera fitosanitaria no se puede levantar ni se va a levantar nunca, porque no se trata solamente del punto rojo, sino también del punto verde.”

Asimismo, expresó su rechazo a la resolución nacional que pretendía flexibilizar el ingreso de carne con hueso desde el norte: “Vamos a seguir peleando, porque las provincias patagónicas son libre de aftosa y nuestra carne es premium".

En cuanto a los programas de apoyo productivo, Mirantes anunció el relanzamiento de planes de semillas y el fortalecimiento del trabajo sobre el recurso hídrico: “La producción sin agua no existe", remarcó.

Finalmente, agradeció a los organizadores, asadores y mozos por su dedicación, y reiteró: “Tenemos la responsabilidad como Estado de seguir trabajando".

R.G.