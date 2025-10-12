Laura Mirantes: “La barrera fitosanitaria no se puede levantar, lo que puede tener es una flexibilidad”

Durante el acto inaugural de la Expo Bovina, la ministra de Producción, Laura Mirantes, se refirió al amparo judicial presentado por la provincia contra la decisión nacional de levantar la barrera fitosanitaria que impide el ingreso de carne con hueso a la región patagónica.

“Nosotros presentamos la manda judicial acompañada del amparo en forma conjunta, en bloque. Esto lo venimos haciendo desde que nos enteramos, por afuera y de manera arbitraria, de lo que habían dispuesto a nivel nacional”, explicó Mirantes.

La funcionaria remarcó que la medida evidencia “el gran desconocimiento que se tiene a nivel nacional de lo que son las provincias patagónicas, de cómo trabajamos y de qué trayectoria tenemos”, y sostuvo que el gobierno provincial continuará defendiendo a sus productores.

Mirantes detalló que aún queda un proceso de revisión de 90 días a nivel nacional, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el ingreso de carne de otras regiones: “La carne, por más que ingrese, no es la carne que nosotros estamos acostumbrados a consumir. El costo no va a cambiar; lo que va a cambiar es la calidad de carne.”

Finalmente, Mirantes reafirmó el valor diferencial de la carne chubutense y la posición firme del Ejecutivo provincial: “Sabemos que somos competitivos porque la carne nuestra es premium, no hay con qué darle. El gobernador fue muy claro en su apoyo al productor y así vamos a seguir trabajando.”

R.G.