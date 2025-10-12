15°
Esquel, Argentina
Domingo 12 de Octubre de 2025
12 de Octubre de 2025
politica
Por Redacción Red43

Los gobernadores de Provincias Unidas refuerzan su alianza federal en Jujuy

El gobernador de Chubut fue una de las voces más destacadas del encuentro junto a sus pares de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy. 
Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunieron este jueves en la provincia de Jujuy para fortalecer la construcción de un proyecto político federal que se consolide como alternativa de gobierno en todo el país.

 

Durante la jornada, los mandatarios realizaron una recorrida por el Parque Solar de El Pongo, participaron de reuniones con empresarios mineros e industriales, y encabezaron un acto en la capital jujeña. Allí reafirmaron su compromiso con la productividad, el trabajo y el federalismo, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, según se informó en un comunicado oficial.

 

Del encuentro también participaron el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, el ex gobernador Gerardo Morales y la candidata a diputada nacional María Inés Zigarán, entre otros dirigentes.

 

 

R.G.

 

