María Amelia Guazzone, Ciudadana Ilustre: más de 40 años dedicados a la salud de los chubutenses

El Honorable Concejo Deliberante de Esquel designó a María Amelia Guazzone como Ciudadana Ilustre, en reconocimiento a su extensa carrera profesional y a su compromiso con la salud pública. La iniciativa fue impulsada por la concejal Paula Daher.

Durante la décima tercera sesión ordinaria, llevada a cabo este lunes 13 de octubre, María Amelia brindó unas palabras: "Es para mí un alto honor recibir este gran reconocimiento como Ciudadana Ilustre de la ciudad de Esquel por mi trayectoria profesional como médica anestesióloga por más de 4 décadas ininterrumpidas al servicio de la salud pública del noroeste chubutense".

Además, sostuvo: "Todos estos años dedicados a la medicina siempre han sido con vocación de cuidar y acompañar. Este honor no es sólo mío, sino de todos los pacientes, los familiares y colegas que han confiado en mí, permitiéndome estar a su lado. Ellos han sido mi verdadera inspiración y verdadera escuela".

Guazzone agradeció a quienes la formaron y acompañaron en su trayectoria. También se dirigió especialmente a los jóvenes médicos que recién comienzan su carrera: "Quiero decirles que la verdadera recompensa no está en títulos ni reconocimientos, sino en cada vida que tocamos y logramos con nuestro trabajo cambiar".

"El verdadero honor está en servir, en cuidar y en construir juntos una comunidad más humana", concluyó.

