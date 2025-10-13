De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz) – Ayer se produjo el día más triste de mi vida trabajando como periodista deportivo. Nunca pensé pasar por una situación de inmenso dolor. Nunca se me hubiera imaginado que trabajando en algo que tanto amo, llegaría a casa temblando, con angustia por lo ocurrido.

Estuve transmitiendo muchos de los partidos del Torneo de la Meseta que se llevó a cabo en Paso de Indios, lugar donde se produjo la desgracia. Un nene dejó ayer de ser un nene en esta Tierra para ser un Angelito en el Cielo.

Tiziano Mamani, quien usaba la número 3 del equipo de Manchester de Trelew en la categoría 2014, fue atropellado ayer en la ruta y murió arriba de la ambulancia cuando era trasladado a Trelew. Falleció cerca de Las Plumas. Un momento por demás triste para la familia, para el Deportivo Manchester, para todos quienes trabajan en el ámbito del futbol infantil.

El accidente fue a unas cinco cuadras del gimnasio municipal. No voy a entrar en la estupidez de preguntar que estaba haciendo un nene allá al costado de la ruta. No me interesa saberlo. No viene al caso saberlo. Ojalá nadie haga referencia sobre eso. Hay que ser un poquito empático.

Estaba relatando el partido entre Paso de Indios y Deportes Rio Pico en la categoría 2015 cuando apresurada entra al gimnasio una de las organizadoras del torneo. Viene corriendo a buscar a la enfermera que estaba al lado mío. Las dos salen corriendo hacia la calle y detrás de ellas, muchas de las personas que estaban en el gimnasio (de curioso que son) hacen lo mismo.

Se notaba en el ambiente que algo raro sucedía. Nos enteremos que atropellaron a un nene. Todos pensamos lo mismo, que fue en la puerta del gimnasio, que un auto dio marcha atrás y no lo vio al nene. Nada que ver.

No fue allí, fue lejos. A varias cuadras del lugar. Regresó la enfermera al gimnasio. Volvió pálida. Contó que en la ruta un auto lo atropelló, que tenía un golpe en la cabeza, que sangraba, que estaba consciente y que fue trasladado en ambulancia.

No sabíamos más que eso. Al no tener más precisiones, el torneo podría seguir (aunque hubo muchas dudas) y el partido entre Rio Pico y Paso de Indios se completó sin más novedades.

La delegación de Manchester regresó a Trelew. Debían jugar cuatro partidos más, que obvio estaban suspendidos. Rearmaron el cronograma del torneo donde solo quedaban jugar algunos encuentros más.

No teníamos precisiones sobre el estado del nene, de Tiziano. Lo único que sabíamos que fue trasladado hacia Trelew, teniendo en cuenta que el Hospital de Paso de Indios es un hospital Rural.

Uno como periodista no está preparado para estas situaciones y desde la organización tomaron una determinación que era hasta el momento la correcta, al menos para mí.

Seguir el torneo hasta tener mayores precisiones. No sabíamos nada de la salud del nene. Encima en el partido siguiente salían a la cancha los peques de Cerro Cóndor, nenes y nenas de 7 años quienes jugaban por primera vez un torneo.

Todo se hace por los nenes.

Verles las caritas de estas criaturas corriendo detrás de la pelota no tiene precio. Si uno supiera lo importante que son los Juegos Comunales, ese programa que promueve Chubut Deportes en todos los pequeños lugares de la provincia.

Todos tienen derechos a jugar. Solo hay que darles las oportunidades. Poder incluirlos, que sean parte del deporte más lindo del mundo.

Me di el gusto de relatar el único tanto de Cerro Cóndor que hizo en el torneo. La nena (autora del gol) se abrazó con su profe como si fuera un gol de la Champions League. Todos emocionados, todos aplaudiendo en el gimnasio.

Sin dudas fue uno de los momentos más lindo que viví. Pero la vida nos tenía preparada otra sorpresa, para nada grata.

Se jugaba el ultimo partido del campeonato de fútbol infantil. Apenas faltaban tres minutos para finalizar el primer tiempo. Recordemos que estos partidos se juegan a dos tiempos de 15 minutos a reloj corrido.

Y me llegó el mensaje. Tiziano ya era un angelito. A partir de allí, fue todo tristeza. Rio Pico le ganó a Costanera en la categoría 2014. Pero no había nada para festejar.

Me tocó ser el locutor en la entrega de premios. La Copa Challenger quedó guardada en Paso de Indios para otra oportunidad. Manchester no había jugado los últimos cuatro partidos, por ende la sumatoria de puntos no era la real.

La Copa Challenger se la iba a llevar la institución que sumara más puntos en todo el campeonato. Tomaron parte 12 clubes, quienes anotaron 31 equipos divididos en ocho categorías. Se jugaron 50 partidos. Todo era una fiesta. Casi hasta el final.

Para destacar el gesto de las chicas de Los Pumas de Trelew quienes donaron el dinero que recibieron por el primer premio para la familia de Tiziano. Esos gestos hay que valorar.

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes estuvo en el lugar. Prefirió no participar de la entrega de premios para aborcarse directamente a lo importante. Gestionar lo antes posible y al menor costo, el traslado del nene desde Las Plumas hasta Trelew. El gobierno provincial se hizo cargo de todo, según se supo.

No queda más que acompañar a la familia de Tiziano, a los amigos de Manchester de Trelew y ojalá los podamos ver en otro torneo de fútbol infantil. Sabiendo que, a partir de ahora, van a jugar con la ayuda del Cielo.