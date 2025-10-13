16°
Lunes 13 de Octubre de 2025
Lago Puelo
13 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

“Es complicado”: Anunciaron cambios en la función de Lago Puelo

La obra teatral “Es Complicado”, escrita y dirigida por Ernesto Medela, mantiene su presentación programada para el martes 14 de octubre a las 21 hs en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, con un ajuste en el elenco principal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Por razones de fuerza mayor, el actor Diego Pérez reemplazará a Pablo Alarcón en esta función, acompañando en escena a Claribel Medina, quien forma parte del reparto original.

 

Información sobre la función y venta de entradas

 

La función se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, ubicada en Av. Los Notros y El Maqui.

 

 

Las entradas se pueden adquirir en Mercadito Lucas, en Los Nogales (El Hoyo), y en Cuatro Elementos, ubicado en Av. Sarmiento 3006, local 2, en El Bolsón.

 

El valor de la entrada es de $25.000.

 

 

O.P.

 

