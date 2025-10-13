“Es complicado”: Anunciaron cambios en la función de Lago Puelo

Por razones de fuerza mayor, el actor Diego Pérez reemplazará a Pablo Alarcón en esta función, acompañando en escena a Claribel Medina, quien forma parte del reparto original.

Información sobre la función y venta de entradas

La función se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, ubicada en Av. Los Notros y El Maqui.

Las entradas se pueden adquirir en Mercadito Lucas, en Los Nogales (El Hoyo), y en Cuatro Elementos, ubicado en Av. Sarmiento 3006, local 2, en El Bolsón.

El valor de la entrada es de $25.000.

O.P.