Accidente fatal en Lago Puelo: Realizaron allanamientos para determinar quién conducía el vehículo

Este sábado 11 de octubre, la Fiscalía de Lago Puelo llevó adelante una serie de allanamientos y requisas personales en domicilios de El Bolsón (Río Negro) y Lago Puelo (Chubut), en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el 5 de octubre en el kilómetro 13 de la Ruta Provincial N°16, a la altura del Callejón Chucao, Villa del Lago.

El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaban María Laura Romano y su hija (en sentido sur-norte) fue embestido por otro automóvil, un Nissan Sentra, que según la hipótesis fiscal circulaba en sentido contrario, perdió el control y se cruzó de carril.

Como consecuencia del impacto, Romano falleció en el acto, mientras que la menor resultó con fracturas y lesiones graves.

Qué buscan determinar los investigadores

El objetivo de la medida judicial fue secuestrar las prendas de vestir que los cuatro ocupantes del Nissan Sentra llevaban al momento del accidente, para establecer quién conducía el rodado durante la colisión.

Según explicó la Fiscalía, esa información es fundamental para deslindar responsabilidades y atribuir la autoría penal del hecho, que fue calificado provisionalmente como homicidio, lesiones graves y lesiones leves en concurso ideal.

Allanamientos positivos y nuevas pericias

Los tres allanamientos ordenados por la Justicia dieron resultado positivo: se secuestraron zapatillas, pantalones y buzos pertenecientes a los involucrados.

Las prendas serán analizadas mediante una pericia scopométrica, que permitirá comparar las características visuales y patrones con imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona antes del accidente.

De los procedimientos participaron los fiscales Débora Barrionuevo y Carlos Díaz Mayer, junto a la funcionaria Eugenia Castro y la abogada de la Fiscalía Cecilia Finocchio.

O.P.