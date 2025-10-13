16°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Lago Pueloaccidente Ruta 16María Laura RomanoAllanamientosFiscalía de Lago Puelo
13 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Accidente fatal en Lago Puelo: Realizaron allanamientos para determinar quién conducía el vehículo

La Fiscalía de Lago Puelo realizó allanamientos en El Bolsón y en la propia localidad para secuestrar prendas de vestir de los ocupantes del auto que chocó contra el vehículo en el que viajaban María Laura Romano y su hija.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 11 de octubre, la Fiscalía de Lago Puelo llevó adelante una serie de allanamientos y requisas personales en domicilios de El Bolsón (Río Negro) y Lago Puelo (Chubut), en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el 5 de octubre en el kilómetro 13 de la Ruta Provincial N°16, a la altura del Callejón Chucao, Villa del Lago.

 

El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaban María Laura Romano y su hija (en sentido sur-norte) fue embestido por otro automóvil, un Nissan Sentra, que según la hipótesis fiscal circulaba en sentido contrario, perdió el control y se cruzó de carril.
Como consecuencia del impacto, Romano falleció en el acto, mientras que la menor resultó con fracturas y lesiones graves.

 

Qué buscan determinar los investigadores

 

El objetivo de la medida judicial fue secuestrar las prendas de vestir que los cuatro ocupantes del Nissan Sentra llevaban al momento del accidente, para establecer quién conducía el rodado durante la colisión.

 

Según explicó la Fiscalía, esa información es fundamental para deslindar responsabilidades y atribuir la autoría penal del hecho, que fue calificado provisionalmente como homicidio, lesiones graves y lesiones leves en concurso ideal.

 

 

Allanamientos positivos y nuevas pericias

 

Los tres allanamientos ordenados por la Justicia dieron resultado positivo: se secuestraron zapatillas, pantalones y buzos pertenecientes a los involucrados.

 

Las prendas serán analizadas mediante una pericia scopométrica, que permitirá comparar las características visuales y patrones con imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona antes del accidente.

 

De los procedimientos participaron los fiscales Débora Barrionuevo y Carlos Díaz Mayer, junto a la funcionaria Eugenia Castro y la abogada de la Fiscalía Cecilia Finocchio.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 La “rata vizcacha” reaparece en Chubut tras 15 años sin ser vista
3
 Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico
4
 Reforma laboral y tributaria: las medidas que Milei llevará al Congreso en diciembre
5
 Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -