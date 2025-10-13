Un hombre fue detenido tras ingresar sin permiso a una vivienda

Durante la madrugada de este sábado 11 de octubre, personal de la Comisaría de El Maitén intervino en un hecho en una vivienda ubicada sobre Avenida Rivadavia, frente al Gimnasio Municipal N°1.

Según informó la Policía del Chubut, alrededor de las 2:20 horas se recibió un llamado telefónico solicitando la presencia del personal policial debido a que un hombre se encontraba molestando a una vecina dentro de su domicilio.

Al llegar al lugar, los agentes aprehendieron al sujeto en flagrancia, identificado como Q.R.D., quien habría tocado el timbre, abierto la puerta e ingresado de forma sorpresiva y sin autorización al interior de la casa.

De acuerdo con la denuncia de la propietaria, la mujer intentó convencerlo para que se retirara, al mismo tiempo que dio aviso a la policía. Minutos después, el personal arribó y procedió a la demora del individuo, que fue trasladado a la dependencia policial.

O.P.