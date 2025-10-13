Homicidio culposo para el conductor que atropelló al menor en Paso de Indios

La Justicia de Chubut avanza en la investigación del trágico accidente vial ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional N° 25, a la altura del kilómetro 366. La Fiscalía dispuso la imputación y detención del conductor involucrado en el siniestro que costó la vida a un menor de edad.

Según la información oficial divulgada por el Gobierno del Chubut, en base al procedimiento desarrollado por la Comisaría de Paso de Indios, el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en el sector conocido como “Plaza Triángulo”. Por causas que se tratan de establecer, un vehículo que circulaba por la ruta impactó a un niño que cruzaba la calzada.

Cronología de la tragedia y fallecimiento en el traslado

El reporte oficial detalló que, inmediatamente después del impacto, se hizo presente una ambulancia del hospital local que efectuó la primera atención médica. Con la colaboración del propio Gobierno del Chubut, se coordinó la posterior derivación del menor a la ciudad de Trelew para realizar estudios de mayor complejidad, dada la gravedad de sus heridas. Sin embargo, el desenlace fue fatal: durante el trayecto, el niño se descompensó y, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento en el hospital de la localidad de Las Plumas.

Detención e imputación judicial

A raíz del hecho, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la inmediata detención del conductor del rodado. El hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “homicidio culposo”.

Como parte de las diligencias, el MPF dispuso la extracción de muestras al conductor para su análisis, además de otras medidas correspondientes. El cuerpo de la víctima será trasladado a la Morgue Judicial de Trelew para la realización de la autopsia, con el objetivo de precisar detalles sobre la causa de muerte.

Las diligencias judiciales y periciales continúan siendo supervisadas por la Comisaría de Distrito Paso de Indios con la intervención del Ministerio Público Fiscal, personal médico y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La investigación determinará si hubo imprudencia o negligencia en el manejo por parte del imputado, elementos clave para la figura penal de homicidio culposo.

E.B.W.