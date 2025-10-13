Atropello fatal en Ruta 25: el conductor quedó en libertad

El hombre de 61 años, conductor de la camioneta que atropelló y causó la muerte de un niño de 11 años en la Ruta Nacional N° 25, cerca de Paso de Indios, fue puesto en libertad, aunque seguirá imputado por la causa.

La tragedia ocurrió este domingo a las 11.35 de la mañana, cuando el menor, oriundo de Trelew y que había viajado a la zona para participar de un torneo de fútbol en Paso de Indios, fue embestido por el vehículo en un sector próximo a la ruta.

A causa de las graves heridas, el niño falleció cuando era trasladado de urgencia hacia el Hospital de Trelew.

El conductor fue demorado inicialmente e imputado por el delito de "homicidio culposo" por parte del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia dispuso su liberación. El hombre seguirá ligado al proceso judicial y deberá ratificar un domicilio para recibir las notificaciones correspondientes.

La comunidad, especialmente la deportiva de Trelew, se encuentra conmocionada por el trágico desenlace que terminó con la vida del pequeño.

E.B.W.