13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
13 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Nos preocupa realmente la situación de esas familias que se quedan sin esa fuente de empleo"

La ministra Laura Mirantes expresó su preocupación por el conflicto en el frigorífico DICASUR y aseguró que se busca una solución rápida para los productores estafados y las 64 familias que dependen de la planta en Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ministra de Producción de la provincia de Chubut, Laura Mirantes, se refirió al conflicto con el frigorífico DICASUR en Trevelin. 

 

"Somos parte de un seguimiento, si bien es una cuestión del privado, también nos lleva a tomar dominio a nosotros y participación para conocer de cerca porque tenemos productores que fueron, por las denuncias efectuadas, estafados. Por otro lado, tenemos una carga de empleados muy importante: estamos hablando de 64 operadores", comentó. 

 

Además, aseguró: "El que tiene que dar una respuesta inmediata es el dueño que queda y es con quien nosotros necesitamos tener una mesa de diálogo. Repito, si bien esto tiene que ver con el privado, nos preocupa realmente la situación de esas familias que se quedan sin esa fuente de empleo y de esos productores que fueron estafados". En este sentido, comentó que ya se está buscando una solución "a corto plazo" para estas problemáticas.

 

Finalmente, remarcó que está abierta a la posibilidad de dialogar con las nuevas autoridades del frigorífico porque busca evitar problemas mayores. "Este sector de la cordillera necesita de manera urgente el emprendimiento de un frigorífico", concluyó Mirantes. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 La “rata vizcacha” reaparece en Chubut tras 15 años sin ser vista
3
 Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico
4
 Reforma laboral y tributaria: las medidas que Milei llevará al Congreso en diciembre
5
 Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -