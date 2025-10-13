La ministra de Producción de la provincia de Chubut, Laura Mirantes, se refirió al conflicto con el frigorífico DICASUR en Trevelin.

"Somos parte de un seguimiento, si bien es una cuestión del privado, también nos lleva a tomar dominio a nosotros y participación para conocer de cerca porque tenemos productores que fueron, por las denuncias efectuadas, estafados. Por otro lado, tenemos una carga de empleados muy importante: estamos hablando de 64 operadores", comentó.

Además, aseguró: "El que tiene que dar una respuesta inmediata es el dueño que queda y es con quien nosotros necesitamos tener una mesa de diálogo. Repito, si bien esto tiene que ver con el privado, nos preocupa realmente la situación de esas familias que se quedan sin esa fuente de empleo y de esos productores que fueron estafados". En este sentido, comentó que ya se está buscando una solución "a corto plazo" para estas problemáticas.

Finalmente, remarcó que está abierta a la posibilidad de dialogar con las nuevas autoridades del frigorífico porque busca evitar problemas mayores. "Este sector de la cordillera necesita de manera urgente el emprendimiento de un frigorífico", concluyó Mirantes.

R.G.