Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Nueva Casa de Té Galés abre sus puertas este lunes en Esquel

"Croeso" ofrece una experiencia cultural con hebras seleccionadas, scones, y opciones veganas en Tobiano 860. La inauguración oficial será a las 17 hs.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Turismo local invita a la comunidad a participar de la inauguración de una nueva Casa de Té Galés en la ciudad, un espacio gastronómico y cultural que busca honrar la rica tradición galesa de la región.

 

La inauguración se realizará este lunes 13 de octubre a las 17:00 hs. Los organizadores invitan a los asistentes a compartir una merienda especial durante el evento.

 

El nuevo emprendimiento, llamado Croeso, se encuentra ubicado en Tobiano 860, en el barrio Villa Hípica.

 

El servicio de té galés ofrecerá diversas opciones para disfrutar, incluyendo hebras seleccionadas, repostería galesa y artesanal, la tradicional Torta negra galesa elaborada con recetas transmitidas de generación en generación, y variedades de scones, tartas y opciones dulces de estación. Además, el menú incluirá elaboraciones caseras sin gluten y veganas.



