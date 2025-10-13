Esquel ya inicio con la limpieza del lugar para la construcción de la nueva sede de la Defensoría Pública Federal

El Municipio de Esquel ha comenzado las tareas preliminares de limpieza del terreno destinado a la construcción de la nueva sede de la Defensoría Pública Federal.



Este proyecto se erige como un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la mejora del acceso a la justicia para los ciudadanos.

La empresa Capman S.R.L., que resultó adjudicataria de la licitación pública, formalizó el inicio de obra este jueves. Los trabajos de edificación comenzarán en la próxima semana sobre la calle Guido Spano, entre Avenida Alvear y Sáenz Peña.





El intendente Matías Taccetta subrayó la trascendencia de la obra para la ciudad: “Continuamos respaldando a las instituciones nacionales que operan en nuestra ciudad, promoviendo obras que optimicen su infraestructura y proporcionen una atención de mayor calidad a los vecinos”.

La construcción de este edificio no solo elevará la calidad de la presencia del Estado Nacional en Esquel, sino que también impulsará el empleo local y mejorará la infraestructura del entorno. El proyecto contempla el adoquinado de la calle Guido Spano y el embellecimiento integral del sector.

Con esta obra, la administración municipal de Taccetta ratifica su compromiso de colaborar con los diferentes niveles del Estado para impulsar el desarrollo institucional y optimizar la calidad de los servicios públicos en la ciudad.





T.B