Puerto Pirámides: El IPV atendió trámites y consultas a los vecinos

Un equipo de trabajo del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) se trasladó a Puerto Pirámides para acercar los servicios y trámites del organismo a los residentes de la localidad, ubicada en Península Valdés.

El operativo se realizó en el Salón Municipal “La Nona” con el objetivo de dar respuesta directa a inquietudes y trámites habitacionales de los vecinos.

Trámites y asesoramiento

Durante la jornada, el personal del IPV realizó una amplia gama de gestiones, como actualización de inscripciones. Se notificó a 35 personas de manera escrita sobre la documentación necesaria para mantener o actualizar su inscripción en los registros de vivienda. También asesoramiento sobre créditos, informando a 30 familias sobre la operatoria de “Créditos Individuales” destinados a la construcción de obra nueva, a pesar de que no reunían los requisitos inmediatos para la inscripción tradicional. Se realizaron nuevas inscripciones, entrevistando y entregando requisitos a cerca de 50 personas que sí cumplen las condiciones iniciales para inscribirse en los planes de vivienda. Desde el área social, se brindó asistencia y asesoramiento a personas con inscripciones en conflicto, principalmente debido a la disolución del grupo familiar o disputas por la titularidad de la solicitud y se proporcionó información sobre el cobro de cuotas de amortización y se recibieron solicitudes para la cancelación definitiva de saldos. Además, se asesoró sobre los trámites de escrituración para viviendas ya canceladas, recepcionando un par de trámites para iniciar la gestión.

La presencia del equipo en Puerto Pirámides busca facilitar y descentralizar las gestiones, asegurando que los residentes de todo el territorio provincial puedan acceder a información y soluciones respecto a sus trámites habitacionales sin tener que desplazarse a centros urbanos.