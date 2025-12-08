Fortalecimiento hídrico federal: Chubut y Mendoza firman un convenio clave

El Instituto Provincial del Agua (IPA) de Chubut fue un actor destacado en la provincia de Mendoza, participando en el V Congreso Internacional “Agua para el Futuro” y en la Asamblea Ordinaria Nº XLVI del Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Estos encuentros representan espacios fundamentales para el intercambio técnico, la planificación hídrica y la articulación institucional a nivel nacional.

Durante las jornadas, especialistas y autoridades de organismos hídricos de todo el país se concentraron en los principales desafíos de la gestión del recurso, debatiendo sobre la eficiencia, la sustentabilidad, el cambio climático y las políticas públicas orientadas al uso responsable del agua.

Convenio de cooperación técnica con Mendoza

En el marco de la Asamblea del COHIFE, el IPA, a través de su Administrador General de Recursos Hídricos, Esteban Parra, firmó un Convenio Marco de Asistencia Técnica, Colaboración y Planificación Estratégica con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza.

Este acuerdo establece una agenda conjunta para fortalecer la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en ambas jurisdicciones. Sus principales objetivos incluyen el intercambio de información técnica, jurídica y operativa, la implementación de proyectos específicos orientados a la innovación, la eficiencia hídrica, el manejo de cuencas y el desarrollo tecnológico. Y también la creación de una Unidad de Coordinación para garantizar la articulación continua.

La cooperación federal, materializada en este convenio, promueve un enfoque integral, sostenible y de largo plazo en la gestión del recurso hídrico.

Consolidación de la agenda federal del agua

La Asamblea del COHIFE congregó a representantes de 21 jurisdicciones hídricas del país, quienes consensuaron las acciones federales para el año 2026. Este proceso permite consolidar una agenda común que busca fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos a escala nacional.

El encuentro fue clave para coordinar lineamientos estratégicos, unificar criterios técnicos y proyectar políticas públicas hídricas de alcance federal, reafirmando el valor del trabajo conjunto entre provincias para afrontar los desafíos de la disponibilidad, calidad y manejo sustentable del agua. La participación del IPA contribuye a afianzar la planificación estratégica que orientará las políticas hídricas del próximo año.

Alcance del Congreso Internacional

El Congreso Internacional "Agua para el Futuro" contó con más de 100 especialistas de diez países, abordando tópicos cruciales como “Agua y políticas públicas”, “Gestión de riesgos hídricos” y “Adaptación al cambio climático”. También se trabajaron ejes como “Educación y cultura para la gobernanza del agua” y “Agua y mujeres”, ofreciendo una visión integral sobre un recurso que exige repensar la gestión y la responsabilidad colectiva para asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones.

La asistencia del Instituto Provincial del Agua a estos foros subraya el compromiso técnico y estratégico de Chubut con la construcción de políticas hídricas sostenibles y la cooperación interprovincial.

E.B.W.