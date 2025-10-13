El quirófano móvil llega al barrio Ceferino con castraciones y desparasitaciones gratuitas

El quirófano móvil municipal continúa recorriendo los barrios de Esquel y esta semana llega al barrio Ceferino, donde se ofrecerán castraciones y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos.

El lugar de encuentro será: Grupo Joven Ceferino. Mientras que los horarios de atención serán: lunes, miércoles y viernes a las 13.30; martes y jueves desde las 8.30.

Los turnos pueden pedirse al teléfono 2945 683241.

Desde la organización recordaron que en esta oportunidad no se realizará vacunación antirrábica, aunque el servicio estará disponible nuevamente en los próximos operativos.

La propuesta busca promover el cuidado responsable de los animales y controlar la población de mascotas en la ciudad.

R.G.