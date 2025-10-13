16°
Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
Cuatro años y medio de prisión para un hombre que reconoció varios delitos en la Comarca

El hombre admitió haber cometido tentativa de hurto, agresión y amenazas con arma, violación de domicilio y daño, lesiones y amenazas agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género; y aceptó una pena de cuatro años y medio.
Un hombre identificado como Héctor Nazareno Rubilar fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en tres causas judiciales distintas que se investigaban en la Comarca Andina.

 

El acuerdo judicial se concretó mediante la figura del juicio abreviado, una herramienta legal que permite evitar el desarrollo de un juicio oral cuando el acusado admite los hechos y acepta la pena propuesta por las partes.

 

De este modo, Rubilar asumió la autoría de varios delitos cometidos entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, entre ellos: tentativa de hurto, agresión y amenazas con arma, violación de domicilio y daño, lesiones y amenazas agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género.

 

 

Condena inmediata y firme

 

Durante la audiencia, el fiscal Nicolás Vasiliev sostuvo que el acuerdo cumplía con el objetivo de obtener una condena efectiva, mientras que el defensor Hugo Cancino consideró la resolución como conveniente para su cliente.

 

La jueza interviniente, tras revisar las pruebas reunidas por la Fiscalía (entre ellas testimonios, informes policiales, registros de cámaras de seguridad y certificados médicos), concluyó que eran suficientes para acreditar la autoría de Rubilar en cada hecho.

 

Al haber renunciado ambas partes a apelar la decisión, la sentencia quedó firme de manera inmediata, y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena.

 

 

 

 

O.P.

 

