Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Insólito: A los balazos en la oficina Judicial de Comodoro Rivadavia

Ocurrió hace pocas horas mientras se realizaba un juicio y el hecho conmociona la ciudad. Nueve detenidos. Los detalles.
Al rededor de las 8 de la mañana del día de hoy, atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia.

 

Las autoridades informaron que nueve personas fueron detenidas en relación con el ataque, ocurrido cuando los empleados apenas comenzaban su jornada laboral.

 

Los agresores arribaron en una camioneta Toyota utilitaria, desde donde efectuaron los disparos que dañaron un vehículo estacionado y pusieron en riesgo la seguridad en la zona.

 

Fueron identificados como integrantes de dos familias con antecedentes conflictivos en la zona, y el hecho implicó una persecución por las calles de la ciudad hasta detener a los implicados, identificando el arma que causó daños materiales pero puso en riesgo a los trabajadores que se encontraban en su jornada dentro del establecimiento judicial.

 

El hecho conmociona a la ciudad ya que las familias implicadas tienen un largo historial y aún se investiga la causa de este nuevo ataque que pone en riezgo a los vecinos y vecinas de Comodoro Rivadavia.

 

