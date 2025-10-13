Esquel Diagnóstico implementa un circuito de chequeo mamario de un día con proyección a todo el año

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Esquel Diagnóstico lanzó una propuesta innovadora para agilizar los chequeos mamarios.



Por primera vez, se ofrecerán jornadas especiales donde la paciente podrá realizarse en un solo día la mamografía, ecografía y obtener una devolución inmediata por parte de una ginecóloga.

Macarena, del área de administración, explicó que la nueva propuesta busca corregir las fallas de años anteriores y simplificar el proceso: "Decidimos abrir dos mañanas con un turno previo para que las pacientes vengan y se puedan hacer su chequeo mamario en un solo día."

Durante estas jornadas, médicos de diagnóstico por imagen estarán informando en el momento, y la ginecóloga Doctora Carolina Suárez realizará el cierre del chequeo con una devolución inmediata.

Malena, técnica de mamografía, destacó que la campaña busca simplificar los estudios, la obtención del informe y el resultado de la ginecóloga, algo que "generalmente no es lo que se suele realizar", ya que habitualmente requiere varios turnos en días distintos.

Además, Macarena informó que el centro cuenta con un mamógrafo nuevo que llegó a principios de año, lo cual hace el estudio "mucho más rápido, menos doloroso". Malena complementó que el nuevo equipo ofrece una imagen "mucho más nítida, mucha mejor calidad de imagen" y está diseñado para ser "más amigable" con la anatomía de la mujer.

Desde el centro se remarcó la importancia de realizar el estudio anualmente a partir de los 40 años, aunque es posible solicitar un estudio basal a partir de los 35. También enfatizaron la necesidad de respetar los lapsos de control si el médico indica que debe ser cada 6 meses.

Malena hizo un llamado a las mujeres a no temerle al estudio: "Hay que sacar un poco el mito de que, si bien es un estudio molesto, quizás un poco doloroso, pero hay que sacar el peso o ese mito que anda dando vuelta en la sociedad de que es súper doloroso." Afirmó que la ganancia de realizarse el chequeo es mayor que la molestia.

Para estos chequeos especiales, es fundamental que las pacientes traigan estudios anteriores (mamografía o ecografía) para la comparación, y no deben colocarse ni crema ni talco en mamas ni axilas.

Los turnos previos deben solicitarse de manera presencial. Las jornadas especiales serán el viernes 17 y el viernes 24 de octubre por la mañana.

Finalmente, Macarena señaló que si la implementación resulta exitosa, la idea del centro es mantener este circuito ágil de chequeo durante todo el año y no limitarlo solo al Mes Rosa.



T.B