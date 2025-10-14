13°
De bijou olvidada a obra de arte: la magia de Quenuir

En Quenuir se transforma la bijouterie en desuso en cuadros artísticos, promoviendo inclusión, creatividad y reciclaje.
Por Redacción Red43

Ingrid Ruscetti de Quenuir dialogó con Red43 sobre los nuevos proyectos que se están llevando a cabo desde su espacio. 

 

Quenuir es un dispositivo de capacitación laboral e inclusión comunitaria del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Esquel que funciona desde hace 15 años. 

 

Ingrid comentó: "Nosotros comenzamos a recuperar bijouterie en desuso, que la gente ya no usa o que está fuera de moda, y la empezamos a captar en el dispositivo: se lava, se categoriza, se desarma y empezamos a hacer cuadros artísticos". 

 

Este proyecto lo llevan adelante un grupo de personas del área de Salud Mental y destacan: "Lo más interesante de este proyecto es que a partir de esta bijou reciclada y recuperada no se genera descarte".

 

Si bien este es un proyecto incipiente, tiene toda la potencia para seguir adelante e instalarse, asegura Ingrid. 

 

Las obras se pueden ver en Malvinas 1840: "Todavía no salieron a la venta, pero la idea es a partir de ahora generar más consciencia respecto a esto de la bijouterie y generar más cuadros para poder vender". 

 

Las donaciones son bien recibidas en Quenuir, comenta Ingrid: "Todo sirve para algo". 

 

 

R.G.

 

