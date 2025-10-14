De bijou olvidada a obra de arte: la magia de Quenuir

Ingrid Ruscetti de Quenuir dialogó con Red43 sobre los nuevos proyectos que se están llevando a cabo desde su espacio.

Quenuir es un dispositivo de capacitación laboral e inclusión comunitaria del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Esquel que funciona desde hace 15 años.

Ingrid comentó: "Nosotros comenzamos a recuperar bijouterie en desuso, que la gente ya no usa o que está fuera de moda, y la empezamos a captar en el dispositivo: se lava, se categoriza, se desarma y empezamos a hacer cuadros artísticos".

Este proyecto lo llevan adelante un grupo de personas del área de Salud Mental y destacan: "Lo más interesante de este proyecto es que a partir de esta bijou reciclada y recuperada no se genera descarte".

Si bien este es un proyecto incipiente, tiene toda la potencia para seguir adelante e instalarse, asegura Ingrid.

Las obras se pueden ver en Malvinas 1840: "Todavía no salieron a la venta, pero la idea es a partir de ahora generar más consciencia respecto a esto de la bijouterie y generar más cuadros para poder vender".

Las donaciones son bien recibidas en Quenuir, comenta Ingrid: "Todo sirve para algo".

R.G.