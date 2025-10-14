13°
Esquel, Argentina
Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Se levantó la medida de fuerza del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste

El conflicto se había originado ante la falta de respuestas a las demandas que los trabajadores venían expresando en reiteradas oportunidades, llevando a la retención de servicios también el pasado jueves.
Trabajadores de Obras Públicas levantaron la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.

 

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste junto a los delegados de las áreas de Obras Públicas y Obras Particulares de la Municipalidad de Esquel firmaron este martes un acta compromiso con el intendente Matías Taccetta y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa. 

 

El acuerdo contempla el compromiso del Ejecutivo municipal de atender los principales reclamos planteados por el personal, entre ellos la entrega de indumentaria y herramientas de trabajo, el mantenimiento de la flota vehicular y el pago de adicionales adeudados, entre otros puntos.

 

El conflicto se había originado ante la falta de respuestas a las demandas que los trabajadores venían expresando en reiteradas oportunidades. Como consecuencia, el jueves pasado iniciaron una retención de servicios que afectó distintas áreas operativas.

 

Tras la firma del acta, los empleados municipales reunidos en asamblea resolvieron levantar la medida de fuerza y retomar sus tareas habituales, destacando la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo.

 

SL

 

