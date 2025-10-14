13°
Martes 14 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Milton Reyes: “Vamos a ganar la elección provincial”

El referente de "Despierta Chubut" expresó su optimismo de cara a las elecciones, valoró los avances logrados en dos años de gestión y aseguró que se está trabajando para sacar adelante a "una provincia que estaba absolutamente detonada". 
Milton Reyes, candidato suplente a diputado nacional por "Despierta Chubut", se refirió a las próximas elecciones legislativas de octubre. 

 

"En este caso, tengo el honor de ser candidato a diputado suplente y debe ser, seguramente, por un trabajo desarrollado en casi 2 años de gestión en una ciudad en donde me conocen, saben quién soy, dónde vivo y cuáles son mis intenciones que fundamentalmente es trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", aseguró. 

 

Con 2 años de gestión, Reyes considera que el proyecto todavía está desarrollándose pero que ya se demostró el rumbo a seguir: "Entendemos que nos merecemos la oportunidad de seguir gobernando la provincia, llevando los mejores candidatos a la representación nacional para defender los intereses de la provincia". 

 

Reyes se mostró optimista con los resultados: "Estamos absolutamente convencidos de que el 26 a la noche vamos a tener buenas noticias para Despierta Chubut. Creo que vamos a ganar la elección provincial y se va a terminar de consolidad el proyecto de Nacho Torres, nuestro gobernador, que es quien conduce este proyecto y tiene una proyección nacional excelente". 

 

Finalmente, Reyes destacó el trabajo que se viene realizando junto a los diferentes intendentes con los que comparte espacio: “Estamos intentando resolver un montón de cuestiones de una provincia que estaba absolutamente detonada y que cuesta muchísimo poner de pie. De a poquito empieza a dar sus primeros pasos, pero hay que consolidar eso y demostrar que, más allá de la función pública y de ser candidato, somos vecinos con distintas responsabilidades y estamos dispuestos a dar todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos". 

 

 

R.G.

 

