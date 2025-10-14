Un rincón familiar para disfrutar del té galés en Esquel

Irma Jones, de Croeso, se refirió a los orígenes de este emprendimiento familiar que ya abrió sus puertas en Villa Hípica.

"La idea surgió porque yo también tuve un té hace muchos años y cerré en el 89", comenzó relatando.

Irma se muestra optimista respecto del éxito que le espera a este nuevo proyecto: "Yo sé que le va a ir bien porque tiene muchas ganas de trabajar con el té. Hace rato ya estaba hablando de eso".

Después de mucho tiempo y esfuerzo de por medio, el emprendimiento familiar Croeso abrió sus puertas y espera tanto a turistas como a lugareños para vivir esta experiencia típica de la comunidad galesa. Irma aseguró: "Muchos dicen: el té es de Trevelin, pero no, es de Esquel también".

Desde este lunes 13 de octubre, en Tobiano 860 (Villa Hípica), las puertas de Croeso están abiertas para todos los que quieran vivir una auténtica experiencia de té galés en un ambiente tranquilo y familiar.

R.G.