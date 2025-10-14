13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 curiosidades trucosLimpiezaAgua oxigenadaVinagre
14 de Octubre de 2025
curiosidades |
Por Redacción Red43

Truco infalible: La mezcla natural que elimina bacterias, manchas y malos olores sin químicos

Cada vez más hogares buscan alternativas seguras y ecológicas para la limpieza. Descubrí cómo preparar y aplicar una combinación natural que potencia la desinfección y mantiene tu casa libre de malos olores y manchas difíciles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mantener su hogar limpio, evitando productos químicos agresivos o que generen residuos tóxicos. En este contexto, el vinagre blanco y el agua oxigenada se posicionan como aliados ideales por sus propiedades antimicrobianas, desodorizantes y quitamanchas.

 

¿Por qué combinarlos?

 

Aunque ambos productos funcionan por separado, su uso alternado potencia la desinfección de superficies, la eliminación de malos olores y las manchas difíciles. Esta combinación es eficaz contra bacterias, virus y hongos en cocinas, baños, pisos y cerámicos. Además, son seguros para limpiar frutas y verduras si se enjuagan correctamente.

 

Seguridad ante todo

 

No se debe mezclar vinagre y agua oxigenada en el mismo recipiente, ya que esto puede generar ácido peracético, irritante para piel, ojos y vías respiratorias. La forma segura de aprovechar sus beneficios es:

 

  1. Preparar dos rociadores separados, uno con vinagre y otro con agua oxigenada al 3%.

     

  2. Aplicar primero el vinagre y dejar actuar unos minutos.

     

  3. Rociar luego el agua oxigenada sobre la misma superficie.

     

  4. Enjuagar con agua limpia o pasar un paño húmedo.

     

 

¿Dónde aplicar esta limpieza natural?

 

  • Mesadas y superficies de cocina

     

  • Baños e inodoros

     

  • Pisos y cerámicos

     

  • Electrodomésticos

     

  • Ambientes cerrados con malos olores

     

Se recomienda usar guantes y ventilar bien los espacios para evitar la acumulación de vapores.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Benjamín Aburto (Carlitos) QEPD
2
 Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica
3
 Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor
4
 Esquel Diagnóstico implementa un circuito de chequeo mamario de un día con proyección a todo el año
5
 Transmití el último partido de Tiziano
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -