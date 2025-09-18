Tiene 95 años, fue al cine con su nieta, un hombre le guiñó el ojo y se enamoró

Una salida al cine se transformó en una escena digna de película romántica: una abuela de 95 años vivió un divertido “flechazo” cuando un señor le guiñó el ojo y la hizo suspirar como si fuera una adolescente.

La creadora de contenido Juli Ceitli llevó a su abuela a conocer un cine premium. La señora quedó encantada con las butacas reclinables y los apoyapiés, aunque no tanto con el film: “La película no era como las de antes”, comentó con picardía.

Después recorrieron el shopping y fueron a comer, pero la verdadera sorpresa llegó al final.

Mientras bajaban por el ascensor rumbo al estacionamiento, un hombre le guiñó un ojo a la abuela y le cedió el paso con gran caballerosidad. En ese instante, ella se sintió como una adolescente enamoradiza: “Justo ahora que me salió un candidato estoy con toda la familia”, dijo entre risas. Con una sonrisa cómplice, reflexionó: “Siempre hay un lugar en un rincón del corazón. El viejo ese me guiñó un ojo cuando me bajé”.

La nieta la animó a ir a buscarlo:

—“¿Querés que le pida el número? ¡Que levante, abuela!”

A lo que la señora respondió divertida: “¿Sabés qué pasa? Se olvidó los anteojos”.

Y, con picardía, cerró: “Todavía levanto… pero cuando se entere la edad que tengo se cae desmayado. Lo voy a tener que llevar al doctor”. La escena de complicidad entre abuela y nieta superó los 4 millones de reproducciones y sumó más de 680 mil “me gusta” en TikTok.

No es la primera vez que esta mujer se convierte en furor en redes sociales. En otra ocasión, Juli grabó un divertido reto en el que fingía “desvalijarle” la casa: le pedía una lámpara, un espejo, un piano e incluso una araña de cristal, y la abuela no dejaba de decir que sí.

Con cada video, la abuela de Juli demuestra que la edad no es un límite para disfrutar, enamorarse o hacer reír a los demás. Su frase lo resume mejor que nada: “Siempre hay un lugar en el corazón”.