Choque y escape de gas: Evacuaron a cinco familias

Un choque ocurrido el lunes por la noche en El Bolsón, minutos antes de las 23, generó un importante escape de gas que obligó a evacuar a varias familias.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, informó que “se recepcionó un llamado alertando sobre un choque con posterior escape de gas en la calle Eusebio Barría, aproximadamente al 2900. Se despachó la primera unidad y al llegar nos encontramos con personal policial despejando el área”.

Dada la magnitud de la fuga, se convocó a más dotaciones de bomberos y se solicitó la colaboración de Camuzzi y EdERSA para cortar los servicios de gas y electricidad.

“El escape era bastante importante, por lo que se aseguró la zona y se trabajó durante unos 40 o 50 minutos hasta que Camuzzi pudo colocar la prensa al caño dañado”, explicó Navarro.

El siniestro involucró a un Renault Clio, cuyos ocupantes son vecinos de El Bolsón. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque se evacuaron preventivamente unas cinco familias cercanas al lugar del hecho.

Cerca de la medianoche, tras controlar la situación y verificar que no hubiera riesgo de nuevas filtraciones, la zona fue liberada y se restableció el tránsito.

O.P.