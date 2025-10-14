11°
13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
14 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Choque y escape de gas: Evacuaron a cinco familias

Ocurrió minutos antes de las 23 horas del lunes. Un vehículo impactó y provocó la rotura de una cañería de gas, generando una importante fuga.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un choque ocurrido el lunes por la noche en El Bolsón, minutos antes de las 23, generó un importante escape de gas que obligó a evacuar a varias familias.

 

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, informó que “se recepcionó un llamado alertando sobre un choque con posterior escape de gas en la calle Eusebio Barría, aproximadamente al 2900. Se despachó la primera unidad y al llegar nos encontramos con personal policial despejando el área”.

 

Dada la magnitud de la fuga, se convocó a más dotaciones de bomberos y se solicitó la colaboración de Camuzzi y EdERSA para cortar los servicios de gas y electricidad.

 

 

El escape era bastante importante, por lo que se aseguró la zona y se trabajó durante unos 40 o 50 minutos hasta que Camuzzi pudo colocar la prensa al caño dañado”, explicó Navarro.

 

El siniestro involucró a un Renault Clio, cuyos ocupantes son vecinos de El Bolsón. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque se evacuaron preventivamente unas cinco familias cercanas al lugar del hecho.

 

Cerca de la medianoche, tras controlar la situación y verificar que no hubiera riesgo de nuevas filtraciones, la zona fue liberada y se restableció el tránsito.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 Nueva Casa de Té Galés abre sus puertas este lunes en Esquel
3
 Homicidio culposo para el conductor que atropelló al menor en Paso de Indios
4
 Atropello fatal en Ruta 25: el conductor quedó en libertad
5
 Alta Base: 20 años con el güiro en la cabeza
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -