Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor

Pasadas las 9 de la mañana de este martes, se registró un accidente de tránsito en el barrio Usina de El Bolsón, que involucró a dos vehículos.

Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, en el siniestro resultaron afectados un menor de edad y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Uno de los vehículos, un Clío, transportaba cuatro ocupantes, y la otra unidad, una camioneta, contaba con un ocupante.

O.P.