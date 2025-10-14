15°
Martes 14 de Octubre de 2025
Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor

El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana de este martes, e involucró un Clío y una camioneta. Como consecuencia del impacto, una mujer embarazada y un menor fueron hospitalizados.
Pasadas las 9 de la mañana de este martes, se registró un accidente de tránsito en el barrio Usina de El Bolsón, que involucró a dos vehículos.

 

Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, en el siniestro resultaron afectados un menor de edad y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

 

 

Uno de los vehículos, un Clío, transportaba cuatro ocupantes, y la otra unidad, una camioneta, contaba con un ocupante.

 

 

 

O.P.

 

