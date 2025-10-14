Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor

14 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Pasadas las 9 de la mañana de este martes, se registró un accidente de tránsito en el barrio Usina de El Bolsón, que involucró a dos vehículos.
Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, en el siniestro resultaron afectados un menor de edad y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
Uno de los vehículos, un Clío, transportaba cuatro ocupantes, y la otra unidad, una camioneta, contaba con un ocupante.
O.P.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?