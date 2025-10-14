13°
Martes 14 de Octubre de 2025
“Nuestro Pueblo” se presenta en Esquel y Trevelin

El sábado 18 en Esquel y el domingo 19 en Trevelin, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la obra de Thornton Wilder, que invita a reflexionar sobre el tiempo, los pequeños momentos y la importancia de vivir el presente.
El sábado 18 de octubre a las 20:00 hs en Esquel y el domingo 19 de octubre a las 19:00 hs en el Salón Central Derfel A. Roberts de Trevelin, se presentará el espectáculo teatral “Nuestro Pueblo”, dirigido a jóvenes y adultos.

 

La obra, escrita por Thornton Wilder, retrata la vida en un pequeño pueblo de principios del siglo XX. A través de la rutina cotidiana de sus habitantes, se exploran los grandes misterios de la existencia: la vida, la muerte y la búsqueda de la felicidad.

 

Dividida en tres actos, la puesta en escena invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de disfrutar los pequeños momentos. “Nuestro Pueblo” sigue la vida de dos familias del pueblo ‘El rincón de la Alameda’, mostrando cómo lo cotidiano puede revelar la sutileza de la existencia. La obra rompe la cuarta pared, involucrando al público y sugiriendo que los espectadores también forman parte de la vida del pueblo.

 

Una oportunidad única para vivir una experiencia teatral profunda, emotiva y reflexiva, que conecta con lo universal de la vida y la comunidad, tanto en Esquel como en Trevelin.

 

 

