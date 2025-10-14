“Las Voces de mi Gente”: artistas locales como en su casa, ganándose un lugar en la casa de los espectadores

Néstor Martínez celebra los 25 años de “Las Voces de mi Gente” con un evento especial en el Melipal, lleno de invitados históricos y también jóvenes promesas del arte local.



El conductor contó la dedicación que pone al llevar adelante un espacio de esas características: “uno está muy atento a la actividad cultural que se hace semana a semana en la Esquel, vos sabes bien, y la gente sabe también, que somos una cuna de cultura, y todos los fines de semana hay algo nuevo. Ya sea una muestra plástica, ya sea un cantor que viene, o alguno de los nuestros que se anima a hacer un recital, Yo estoy muy atento a eso, voy a filmar, le hago la notita, tomamos el material, y después cuando lo vamos a difundir lo llamamos”.



Los 25 años de archivo son también una vidriera y una escuela para los espectadores, que reciben a los artistas desde la pantalla de Canal 4 como si entraran a su casa: “me nutro de todos los que cantan, los que hacen, los que pintan, los que hacen una artesanía. He tenido sogueros que me han dejado enseñanzas de cómo se trabaja el cuero, por qué, y son cosas tan lindas que, si no fuera por este programa, por estas cosas que a mí me gustan y que soy curioso, no la aprendería. He tenido luthieres, gente que hace cuchillos, todo el abanico que tiene la cultura de la región se refleja en las voces”.



Desde las proezas del recordado Gaucho Bataráz para llegar a Esquel y ser parte de otro aniversario, hasta el camino para tener a la joven promesa del acordeón Alex Arbe, la historia del programa no termina: “Hay gente que me viene a ver y me habla como si nos conociéramos siempre, y hay gente que me conoce a través de la pantalla. Y eso es hermoso. Ahora va a estar Jorge Arbe y su hijo que tiene 11 años que toca muy bien el acordeón y que va a ser presentado esa noche como el querubín de la noche, porque creo que los chicos que vienen aportando nuevas cosas hay que mostrarlo”.



El caso es ejemplificador, porque no es fácil para ningún artista encontrar lugares donde mostrarse cómodo, y a tan corta edad: “El programa sirve para querer escuchar a esos jóvenes, darles la herramienta, como decimos, una cámara, una radio, un micrófono, y no tener que esperar a ir a Buenos Aires o que te reconozca alguien súper famoso. El invitado tiene que sentirse como un amigo más, hacer sus cosas como si estuviera en su casa y yo lo trato de hacer sentir a todos de esa manera”.



Adornando este 25° Aniversario de "Las Voces de mi Gente", estarán artistas que han pasado en el ciclo y jóvenes promesas: Jorge Arbe y Alex Arbe, Grupo Quillatu, Damián Duflós, Oscar Sánchez, Dúo Atrapasueños, Remembranzas, Jorge Criado y Anabella Castro Ramos.



El evento será el viernes 17 de octubre a las 21.30 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Valor entrada $12.000



SL