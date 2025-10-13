Alta Base: 20 años con el güiro en la cabeza

La banda esquelense de cumbia cordillerana “Alta Base” se presentará en Puerto Madryn previo al Dia de la Madre, el sábado 18 de octubre, llevando su ritmo local y popular: “el chingui chingui de siempre”, explica su cantante Martín Terraza.



“Hace unos 20 añitos más o menos que estamos haciendo un poquito de ruido ahí para la gente”, explica el cantante, tiempo en el que han cambiado algunos integrantes, pero se mantienen siempre junto a “la timbaleta de Isaías, hace 20 años todos los fines de semana tocando”.



En ese tiempo, la formación fue parte de la nueva ola de cumbia patagónica que cada vez suena más: “Tenemos tres demos grabados y estamos grabando los temas viejos, el repertorio es para divertirse, pachangas, cumbia. Venimos haciendo música de grupos sureños, de cumbia de Buenos Aires también, metemos mucho cover, es lo que a la gente le gusta, Y yo escuché desde que salieron Los Dragones sí hubo un cambio, pero es siempre lo mismo, digamos, es el chingui chingui de siempre. Es el güiro que está hace 20 años en la cabeza”.



Todo ese tiempo haciendo música ha dejado en la banda la decisión de hacerlo para divertirse, más allá de las posibilidades laborales: “Por ahí cuando tenemos un finde libre, yo trato de agarrar showsitos, nos pedimos los días en el laburo, y en Esquel tocamos con mi otra banda que es La Reggae”.



SL